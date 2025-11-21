Подполье: Рада примет решение по мирному плану в ближайшее время

Пророссийские подпольщики отметили, что "если США прекратят помощь, то Киев и полгода не продержится"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Верховная рада в скором времени примет решение по опубликованному в ряде СМИ проекту США по украинскому урегулированию. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье со ссылкой на источники в украинском парламенте.

"Реакция Киева, на наш взгляд, неоднозначная. Там внутри тоже большая внутрипартийная борьба развернулась. Масла в огонь добавляет еще и коррупционный скандал, который, вероятно, становится неким триггером, из-за которого режиму, по всей видимости, придется всерьез рассмотреть мирные инициативы. Если США прекратят помощь, то Киев и полгода не продержится. Друзья из Верховной рады говорят, что решение, соглашаться с планом по урегулированию или нет, будет принято в скором времени", - сказал собеседник агентства.

В подполье подчеркнули, что "Украина - страна небольшая и очень сильно зависит от внешнего фактора".

Как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия знает о наличии возможных модификаций мирного плана со стороны США, но официально Москва ничего не получала от Вашингтона.