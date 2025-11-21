Мерц обсудил с Трампом по телефону план США по Украине

Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус назвал разговор доверительным и обстоятельным

Канцлер Германии Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 21 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц первым из европейских лидеров созвонился с президентом США Дональдом Трампом и обсудил новый американский план по Украине. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса.

"Это был доверительный и обстоятельный телефонный разговор", - сказал он. По словам представителя правительства, с Трампом "были согласованы дальнейшие шаги на уровне советников".

"Мерц сейчас проинформирует европейских партнеров о содержании разговора", - сообщил Корнелиус.

По информации телеканала NTV, лидеры европейских стран обсудят на выходных инициативу США на полях саммита G20 в Йоханнесбурге. Ранее газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство Мерца крайне обеспокоено новым планом США по Украине и уже работает над дипломатическими контрмерами. Власти ФРГ якобы стремятся склонить Киев не поддаваться давлению со стороны Вашингтона. Кроме того, Берлин планирует воздействовать и на американскую администрацию, продвигая позицию ЕС по урегулированию конфликта на Украине.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.