Тейлор-Грин: США тратят средства американцев на войны и зарубежную помощь

Член Палаты представителей Конгресса США отметила, что госдолг Соединенных Штатов растет, а рабочие места граждан страны зачастую достаются нелегальным мигрантам

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Вашингтон, вне зависимости от того, какая партия находится у власти в США, расходует средства американских налогоплательщиков на войны и поддержку других государств. Такое мнение выразила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия), которая ранее заявила о намерении покинуть свой пост в начале января.

"Результаты всегда одинаковые. Вне зависимости от того, в какую сторону качается политический маятник, в сторону республиканцев или демократов, для обычных американцев ничего не меняется", - отметила она в заявлении, опубликованном в X. По словам Тейлор-Грин, средства американских налогоплательщиков "всегда направляют на финансирование войн на территории других стран, зарубежную помощь и защиту иностранных интересов". Законодатель ранее последовательно выступала против дальнейшей поддержки Вашингтоном Киева.

Тейлор-Грин, критикуя политическую систему США, отметила, что американский "госдолг растет", а рабочие места граждан страны зачастую достаются нелегальным мигрантам. Госдолг США сейчас превышает $38 трлн. "Крупные корпорации продолжают проглатывать малый бизнес", - добавила она. Законодатель посетовала на то, что многие американцы "испытывают чувство безнадежности относительно своего будущего", а в стране растет число бездомных.

Законодатель отметила, что "республиканцы, вероятнее всего, проиграют на промежуточных выборах" в Конгресс, которые пройдут 3 ноября 2026 года. На них будут избраны 33 из 100 членов Сената (верхней палаты Конгресса США) и все 435 членов Палаты представителей (нижней палаты Конгресса). Республиканцы на данный момент контролируют обе палаты Конгресса. Тейлор-Грин добавила, что в случае поражения на промежуточных выборах ее однопартийцам, вероятно, придется "защищать президента [США Дональда Трампа] от импичмента".

Тейлор-Грин ранее заявила, что покинет свой пост в начале января. Она в течение долгого времени считалась одним из ближайших соратников Трампа в Конгрессе. Однако на прошлой неделе американский лидер подверг ее жесткой критике и заявил, что больше не станет поддерживать ее на выборах. Трамп посетовал на то, что Тейлор-Грин "жалуется" на принятые им решения в политической сфере. Тейлор-Грин ранее, в частности, отмечала, что Трамп слишком много внимания уделяет внешнеполитическим вопросам в ущерб внутриполитическим.

Законодатель позднее заявила, что подвергалась резкой критике со стороны Трампа из-за того, что призывала рассекретить материалы по делу финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних и позже совершившего самоубийство. Конгресс ранее на этой неделе принял законопроект, обязывающий американский Минюст опубликовать материалы по этому делу. Трамп его подписал.