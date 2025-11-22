NRC: отказ уволить Ермака может стать "началом конца" Зеленского

Колумнистка издания Симоне Пик допускает, что в высших кругах в Киеве может обсуждаться возможность политического "жертвоприношения" главы офиса Зеленского

ГААГА, 22 ноября. /ТАСС/. Отказ отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака "может стать началом конца" Владимира Зеленского. Такое мнение высказывается в материале колумнистки нидерландской газеты NRC Симоне Пик.

"Если Зеленский не решится на увольнение Ермака, это может стать началом его конца", - приводит Пик слова неназванных украинских парламентариев.

По оценкам колумнистки, влияние Ермака на Зеленского и одновременно его "токсичность" внутри украинской элиты превращают его в слабое звено в переговорной команде Киева. На этом фоне Пик допускает, что в высших кругах в Киеве может обсуждаться возможность политического "жертвоприношения" главы офиса Зеленского.

Ермак, как отмечает издание, влияет на ключевые управленческие процессы в стране, включая зарубежные контакты, кадровые решения, а также на переговоры с США и другими западными союзниками. На фоне военного положения это привело к "беспрецедентной концентрации власти в руках" приближенного и советника Зеленского.

Кроме того, особое внимание в публикации уделено напряжению в отношениях Ермака с окружением президента США Дональда Трампа. Колумнистка NRC подчеркивает, что в Вашингтоне "не забыли о роли Ермака в событиях 2019 года", когда Киев во время первого президентского срока Трампа отказался поддержать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего американского лидера Джо Байдена, который на тот момент был кандидатом в президенты США.

Журналистка также пишет, что Вооруженные силы Украины испытывают значительное давление на фронте, отступая под натиском российской армии. Разгорающийся в Киеве одновременно с этим скандал вокруг утечки сведений о расхищении оборонного бюджета, по оценке Пик, может привести к смене "ключевых фигур" в окружении Зеленского. Пик отмечает, что глава киевского режима уже сталкивался с критикой из-за нежелания обновлять свое окружение, однако он опасается, что увольнение Ермака будет воспринято как признак слабости. Опрошенные газетой аналитики подчеркивают, что происходящее отражает глубокий кризис украинской системы управления, в которой ключевые решения принимаются узким кругом лиц, которые не имеют четкого и законного мандата.