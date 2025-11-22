Лидеры стран G20 по инициативе Рамапосы приняли декларацию в начале саммита

В свою очередь официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил в кулуарах саммита, что документ, который должен был стать итогом двухдневной работы, уже одобрен

Редакция сайта ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы двадцати (G20) приняли на саммите в Йоханнесбурге совместную декларацию после неожиданной инициативы его председателя президента ЮАР Сирила Рамапосы. Он полностью изменил ход работы мероприятия и предложил принять декларацию не по итогам работы, а в ее начале. Об этом сообщил ТАСС представитель делегации ЮАР на саммите.

"Маневр Рамапосы полностью удался, - сказал собеседник агентства. - Председатель внес необходимую ясность в работу саммита, хотя, возможно, некоторые этого не ожидали. Аргумент Рамапосы состоял в том, что только участники саммита могут и должны определять его ход и результаты".

В свою очередь официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил в кулуарах саммита, что документ, который должен был стать итогом двухдневной работы, уже одобрен. "Декларация принята единогласно", - сказал он.

США, которые бойкотируют саммит, пытались не допустить принятия совместной декларации саммита G20.

Пока текст декларации официально не опубликован, однако ряд СМИ приводят из нее выдержки.