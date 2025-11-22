На саммите G20 после выступления Рамапосы забыли выключить микрофон

Все услышали цитату президента ЮАР из древнеримского писателя Плиния Старшего о том, что из Африки постоянно поступает все новое

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. В первые минуты работы саммита Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге произошел эпизод с микрофоном, который многие посчитали технической ошибкой.

Согласно программе, трансляция из зала заседания должна была прекратиться сразу же после выступления его председателя президента ЮАР Сирила Рамапосы с приветственным словом. Однако этого не произошло и все услышали его цитату из древнеримского писателя Плиния Старшего о том, что из Африки постоянно поступает все новое. Затем микрофон выключили, но трансляция продолжалась без звука.

"Тем самым Рамапоса оказал давление на участников саммита с тем, чтобы все видели, как они проголосуют за декларацию", - рассказал участник событий.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G20 по инициативе Рамапосы приняли декларацию в начале саммита.