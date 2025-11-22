ХАМАС призвал заставить Израиль соблюдать режим прекращения огня в Газе

Палестинская группировка также потребовала от США принудить власти еврейского государства следовать обязательствам в рамках договора

ДОХА, 22 ноября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС призвало Египет, Катар, США и Турцию оказать давление на Израиль, чтобы он перестал нарушать режим прекращения огня в секторе Газа и соблюдал положения соответствующего соглашения. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале группировки.

"Продолжающиеся попытки армии оккупанта уничтожить "желтую линию" и ее ежедневное продвижение на запад, которое сопровождается массовым перемещением нашего населения, в дополнение к авиаударам и артиллерийским обстрелам районов на востоке сектора Газа, представляют собой вопиющее нарушение соглашения о прекращении огня", - отмечается в заявлении.

ХАМАС призвал посредников "срочно вмешаться и оказать давление, чтобы немедленно прекратить эти нарушения". Палестинская группировка также потребовала от США принудить власти Израиля соблюдать их обязательства в рамках договора.

20 ноября ХАМАС обвинил Израиль в увеличении площади подконтрольной ему части сектора Газа за пределами "желтой линии". Согласно утверждениям движения, израильские военные отодвинули линию разграничения на 300 м в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска, в соответствии с соглашением, отошли из центральных районов анклава на так называемую желтую линию, при этом сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.