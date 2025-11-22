На Украине подготовили решение о полной проверке оборонных компаний

Кроме того, Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Юлии Свириденко инициировать срочный аудит Фонда госимущества Украины и Национального агентства Украины по розыску и управлению активами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что подготовлено решение о полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов.

Читайте также

Операция "Мидас" и "пленки Миндича". Что известно о коррупционном скандале на Украине

Зеленский сообщил в Telegram-канале, что обсудил с премьером Юлией Свириденко подготовку к заседанию правительства, подчеркнув, что "запланированы веские решения". "Уже идет аудит деятельности государственных энергетических компаний - всех соответствующих финансовых операций. Подготовлено решение о полной проверке государственных оборонных компаний и соответствующих контрактов. Аудит оборонной сферы должен быть полным и глубочайшим. <...> Все данные об обнаруженных нарушениях будут направлены правоохранительным и антикоррупционным органам", - сообщил Зеленский.

Кроме того, он поручил премьеру инициировать перед Счетной палатой срочный аудит Фонда госимущества Украины и Национального агентства Украины по розыску и управлению активами (АРМА), бывшая руководительница которого Елена Дума на днях была замечена рядом с бэк-офисом преступной группы бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского". 30 июля Дума подала заявление об отставке, ее уволили в тот же день. За несколько дней до увольнения Думы "Украинская правда" писала, что НАБУ прослушивала Миндича.

По информации украинских СМИ, массовые хищения в сфере энергетики на Украине - лишь часть преступной схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности, при госзакупках. В связи с расследованием уже назывались имена бывшего министра обороны, а сейчас секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова, а также главы офиса Зеленского Андрея Ермака.