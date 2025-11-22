В ГБР Украины опровергли причастность к коррупционной схеме Миндича

По данным ведомства, были допрошены более 30 человек, проведено 12 опознаний по фотоснимкам, направлено 19 запросов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что на его сотрудников не оказывалось давления и влияния со стороны посторонних лиц. Ранее издание "Страна" сообщало, что ГБР может быть причастно к скандальной коррупционной схеме бизнесмена и так называемого кошелька Владимира Зеленского Тимура Миндича.

"Работники ГБР не обнаружили наличие давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников бюро. Таковы предварительные выводы проверки информации, которая появилась в СМИ после спецоперации НАБУ [Национального антикоррупционного бюро Украины] и САП [Специализированной антикоррупционной прокуратуры] и обнародования соответствующих аудиозаписей", - говорится в сообщении.

Следователи проверили информацию, обнародованную медиа, в частности, о возможном получении неправомерной выгоды отдельными сотрудниками ГБР за доступ к данным о ходе и перспективах расследований; возможного давления на отдельных должностных лиц; возможного проведения обысков "по заказу" фигурантов уголовного производства по делу "Мидас" (масштабная операция по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике), расследование которого ведет национальное антикоррупционное бюро.

По данным ГБР, были допрошены более 30 человек, проведено 12 опознаний по фотоснимкам, направлено 19 запросов. Выяснено, что посещение некоторыми фигурантами дела НАБУ здания ГБР было вызвано обстоятельствами, связанными с расследованием уголовного производства. Особенно тщательно проверено возможное влияние фигурантов дела "Мидас" на сотрудников ГБР.

Что касается упомянутых в СМИ "пленок", где фигурирует ГБР, - информация о каком-либо влиянии на работников бюро не подтверждается. Анализ имеющихся в средствах массовой информации диалогов указывает только на желание фигурантов получить доступ к следственным органам, а не на реальные факты влияния или достигнутые договоренности. Досудебное расследование продолжается, отмечают в ведомстве.