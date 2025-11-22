Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет 24 ноября

Главной темой обсуждения станет предложенный США "план из 28 пунктов", указал глава Евросовета Антониу Кошта

БРЮССЕЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Экстренный саммит Евросоюза по Украине пройдет 24 ноября в Анголе. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в X.

"Я пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в Луанде в понедельник", - написал он. Выбор места для встречи объясняется тем, что 24 ноября в Анголе запланирован саммит ЕС и Африканского союза.

Кошта подтвердил, что главной темой обсуждения станет предложенный США "план из 28 пунктов", который, по его словам, "содержит положения, необходимые для долгосрочного урегулирования".

Ранее лидеры Еврокомиссии, части стран ЕС, Великобритании, Норвегии, Канады и Японии распространили заявление, в котором объявили, что план США "требует доработки", и выразили озабоченность пунктом о сокращении ВСУ. Также они потребовали, чтобы США приняли во внимание мнение стран ЕС и НАТО по "пунктам, которые их касаются". Под этим подразумеваются евросанкции против РФ и планы Еврокомиссии экспроприировать российские активы.