Reuters: США рассчитывают "очень скоро" обсудить план урегулирования с Россией

Как пишет агентство, представителей РФ не будет на консультациях в Швейцарии

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. США рассчитывают в ближайшее время провести встречи с представителями России для обсуждения предложенного Вашингтоном плана урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в американской администрации.

Как пишет агентство, представителей РФ не будет на консультациях в Швейцарии, но в Вашингтоне рассчитывают "очень скоро провести встречи" с российской стороной. Ранее информагентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщило, что мирный план Вашингтона будет обсуждаться на встрече представителей ведущих стран ЕС с коллегами из США и Украины в воскресенье в Женеве. Как поясняет Reuters, со стороны США в ней примут участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.