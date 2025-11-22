Стармер подтвердил переговоры по Украине 23 ноября в Женеве

В частности, на встрече будут присутствовать представители США, указал премьер-министр Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что 23 ноября в Женеве пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей США, Украины и стран Европы.

"Завтра в Женеве состоится встреча высокопоставленных представителей США и Украины и советников по национальной безопасности [лидеров стран] Европы, включая моего советника по национальной безопасности [Джонатана Пауэлла]", - сказал он в интервью телеканалу Sky News.

По словам Стармера, мирный план администрации президента США Дональда Трампа нуждается в доработке.

"В плане, состоящем из 28 пунктов, есть несколько важных элементов, которые необходимы для справедливого и длительного мира, чего мы так хотим. Нужно проделать дополнительную работу над планом. Сегодня днем у нас прошла встреча лидеров - единомышленников из [стран] "коалиции желающих" на [полях саммита] Группы двадцати для обсуждения этого вопроса", - отметил он.

Британский премьер сообщил, что рассчитывает обсудить урегулирование конфликта на Украине в телефонном разговоре с Трампом.

"Я часто разговариваю с президентом Трампом. Я ожидаю, что поговорю с ним снова в ближайшие дни. Но за последние несколько дней у нас было много обсуждений на европейском уровне с украинцами. Ситуация быстро меняется. Фокус сейчас должен быть прежде всего на [переговорах] в Женеве завтра и на том, сможем ли мы добиться прогресса завтра утром", - сказал он.

Стармер добавил, что вечером в субботу также надеется провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Премьер подчеркнул, что "все вопросы, связанные с Украиной, в конечном счете должны определяться Украиной". При этом он высказал мнение, что важным пунктом урегулирования является вопрос гарантий безопасности для Украины в духе статьи 5 Североатлантического договора, закрепляющей принцип коллективной обороны.