Макрон: предложенный США план по Украине нужно согласовывать с ЕС

Президент Франции объяснил, что в инициативе много положений, касающихся европейцев

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал невозможным урегулирование украинского конфликта на основе предложения США без согласования со странами ЕС. Об этом он заявил журналистам на полях саммита Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

"Этот план не был еще согласован с европейцами, а он содержит много положений, касающихся европейцев. Замороженные активы находятся в руках европейцев, европейская интеграция Украины находится в руках европейцев, а то, что делает НАТО, находится в руках членов НАТО, поэтому есть много вещей, которые не могут быть просто американским предложением, они предполагают более широкое согласование", - утверждал Макрон.

Он признал, что план из 28 пунктов, переданный со стороны США украинскому режиму, "хорош тем, что он предлагает мир", а также затрагивает "важные аспекты, касающиеся вопросов суверенитета и гарантий безопасности". По словам Макрона, данный план может "служить основой для работы", однако требует переговоров и согласования со всеми заинтересованными сторонами. Президент Франции напомнил, что США играют важную роль в поддержке Киева и "все, кто слишком критично настроен [по отношению к выдвинутому ими плану], неправы". "Но мы должны снова найти общий язык, потому что Соединенные Штаты также нуждаются в европейцах для урегулирования этого конфликта, что вполне ясно следует из 28 пунктов, которые вынесены на обсуждение", - добавил он.

"Мы хотим, чтобы этот мир был прочным и долговечным, и для этого нужны элементы, которые мы уже неоднократно озвучивали", - пояснил президент, добавив, что в воскресенье группы переговорщиков от США, Украины и ЕС в лице Франции, ФРГ и Великобритании начнут консультации в Женеве. Он считает, что некоторые пункты предложенного плана "ограничивают суверенитет Украины", в частности требование о сокращении численности армии, и выступил за обеспечение Киева возможностями по "сдерживанию России", чтобы не допустить повторения конфликта. Также он выступил за то, чтобы любым переговорам по Украине предшествовало установление режима прекращения огня.

Макрон отказался отвечать на вопрос журналиста о том, что будет делать Европа, если США окончательно откажутся от поддержки киевского режима и смогут ли европейцы самостоятельно продолжать оказывать помощь Украине в таком случае. Он лишь сообщил, что на вечер 25 ноября запланирована видеоконференция с участием представителей так называемой коалиции желающих под эгидой Франции и Великобритании. На этой конференции будут обсуждаться прежде всего итоги переговоров, которые состоятся с представителями США и Украины в Женеве в воскресенье.