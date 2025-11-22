Bloomberg: мирный план Европы может не включать пункт об ограничении размера ВСУ

Европейская тактика затягивания урегулирования не может работать вечно, также сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

© Diego Herrera Carcedo / Anadolu via Reuters Connect

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Европейские лидеры во встречном предложении по урегулированию украинского кризиса могут предложить отказаться от сокращения численности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Читайте также

Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

Как отмечается, работу над ответным предложением ведут прежде всего лидеры Великобритании, Германии и Франции, а опубликованное в субботу заявление западных лидеров было "лишь временной мерой". Больше всего Европу беспокоит положение плана США об ограничении размера ВСУ. По сведениям Bloomberg, альтернативное предложение Европы может вообще не включать каких-либо ограничений численности украинской армии.

Агентство добавляет, что европейская тактика затягивания урегулирования не может работать вечно, и Владимир Зеленский, а также премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон "скоро поймут, насколько серьезно [президент США Дональд] Трамп настроен прекратить всю поддержку Украины".

Ранее газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что лидеры ведущих европейских стран считают, что изменения требуют как минимум четыре пункта мирного плана США по Украине. Прежде всего, по информации издания, их не устраивают предложения по признанию суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями. Кроме того, они считают проблемными и намерены обсудить с США темы возможного сокращения украинской армии, гарантий безопасности, а также использования замороженных российских активов.