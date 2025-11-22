Макрон отверг предложение о возвращении к формату G8 с участием России

Президент Франции счел, что для этого нет условий

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против возвращения к сотрудничеству с Россией в формате Группы восьми (G8), посчитав, что сейчас условий для этого нет. Об этом он заявил журналистам на полях саммита Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге.

"Сегодня условия для возвращения России в G8 не сложились. Кроме того, данный формат зависит от единодушного согласия всех участников", - сказал он. Макрон добавил, что не будет "указывать другим, что делать" по этому поводу, когда председательство в Группе семи (G7) перейдет к Франции в 2026 году.

При этом глава государства выразил намерение "построить французскую G7" в тесном сотрудничестве со странами, которые не входят в это объединение, упомянув Бразилию, Индию, Китай и ЮАР.

"У нас будет оригинальный и немного новый формат, потому что нам нужно единство", - заключил он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американский план по украинскому урегулированию сообщила, что в нем содержится предложение пригласить Россию в G8. Издание отмечало, что в таком случае санкции будут отменены "в индивидуальном порядке".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Москве официально не получали план США по украинскому урегулированию из 28 пунктов, о котором сейчас пишут СМИ, и предметно Вашингтон с Россией его не обсуждал. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва отреагирует на эту инициативу, когда получит официальную информацию.