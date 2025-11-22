Sky: Стармер обсудил с Трампом мирный план по Украине

По информации телеканала, перед разговором с президентом США премьер-министр Великобритании позвонил Владимиру Зеленскому

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждался американский план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя канцелярии главы британского правительства.

По его словам, лидеры поручили своим переговорным командам продолжить обсуждение плана по Украине на встрече в Женеве 23 ноября. Отмечается, что перед разговором с Трампом Стармер позвонил Владимиру Зеленскому. Представитель британского премьера добавил, что 23 ноября Стармер и Трамп рассчитывают провести еще один телефонный разговор.

Ранее британский премьер в интервью телеканалу Sky News подтвердил, что 23 ноября в Женеве пройдут переговоры по урегулированию конфликта на Украине с участием представителей США, Украины и стран Европы.