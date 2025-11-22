ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Филиппо: ЕС сделает все для срыва мирной сделки по Украине

Глава французской партии "Патриоты" отметил, что европейским лидерам нужно продолжение конфликта для достижения личных целей
19:03

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо

© GERARD BOTTINO/ Shutterstock/ FOTODOM

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо предупредил о том, что представители ЕС в ближайшие дни сделают все возможное, чтобы сорвать принятие плана США по урегулированию украинского кризиса.

"С сегодняшнего дня и до 27 ноября начинается период повышенного риска. Провокации, эскалация и даже операции под ложным флагом с целью разжечь антироссийскую ненависть и сделать невозможным достижение мира - со стороны ЕС возможно все", - написал Филиппо в X.

Он отметил, что европейским лидерам нужно продолжение конфликта на Украине для достижения личных целей и "оснащения ЕС собственной армией". 

УкраинаФранция