Филиппо: ЕС сделает все для срыва мирной сделки по Украине
Редакция сайта ТАСС
19:03
ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо предупредил о том, что представители ЕС в ближайшие дни сделают все возможное, чтобы сорвать принятие плана США по урегулированию украинского кризиса.
"С сегодняшнего дня и до 27 ноября начинается период повышенного риска. Провокации, эскалация и даже операции под ложным флагом с целью разжечь антироссийскую ненависть и сделать невозможным достижение мира - со стороны ЕС возможно все", - написал Филиппо в X.
Он отметил, что европейским лидерам нужно продолжение конфликта на Украине для достижения личных целей и "оснащения ЕС собственной армией".