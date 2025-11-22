Макрон назвал "вырванными из контекста" слова о готовности жертвовать детьми

По мнению президента Франции, высказывание генерала Фабьена Мандона "использовалось недобросовестно многими людьми, у которых своя повестка дня"

ПАРИЖ, 22 ноября. /ТАСС/. Слова начальника Главного штаба ВС Франции о необходимости быть готовыми к "потере своих детей", которые он произнес во время речи на конгрессе мэров страны, были вырваны из контекста и использовались для запугивания. Такое мнение выразил президент Франции Эмманюэль Макрон во время общения с журналистами на полях саммита Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге.

"Начальник Главного штаба <...> выступил с речью, которая была гораздо более сложной, чем фраза, которую из нее вырвали. Я довольно хорошо понимаю, о чем может идти речь: вырвать фразу из контекста, чтобы напугать. Я также вижу, какие чрезмерные реакции это могло вызвать", - сказал он. По мнению президента, это высказывание генерала "использовалось недобросовестно многими людьми, у которых своя повестка дня".

Макрон призвал "рассмотреть ситуацию в контексте и спокойно" и обратить внимание на другие аспекты выступления начальника Главного штаба. Он выступил с утверждением о том, что Франция располагает "самой эффективной в Европе армией" и пообещал в ближайшие дни сделать "дополнительные заявления" на этот счет. Он также указал на необходимость иметь средства сдерживания для того, чтобы обеспечить собственную безопасность.

"Я считаю, что Франция должна оставаться сильной страной с сильной армией, но также и со способностью к коллективному подъему. Все мы должны осознавать существующие геополитические риски и держаться вместе. Я призываю к единству", - сказал он.

Тревожный сигнал

Чуть позже в эфире телеканала France 5 начальник Главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон прокомментировал собственное высказывание, заявив, что его главной целью было "подать сигнал тревоги и подготовиться". Он добавил, что "шок - это нормальная человеческая реакция" на подобные слова, которые "не являются повседневной темой для обсуждения" и признался, что получил от знакомых сообщения с вопросами на этот счет.

"Ситуация быстро ухудшается, <...> и мне показалось важным поделиться этим наблюдением с мэрами. Кроме того, реакция показывает, что это, возможно, не было достаточно осознано нашим населением", - считает он. Генерал добавил, что все союзники Франции в Европе разделяют ее оценку "опасности, исходящей от России".

Предупреждение от генерала

Выступая на съезде мэров Франции 18 ноября, Мандон призвал французов быть готовыми к "потере своих детей", а также столкнуться с экономическими трудностями якобы для сдерживания России. Он утверждал, что у Парижа "есть все знания, вся экономическая и демографическая сила", чтобы противостоять Москве. Телеканал, который приводит его слова, отметил, что генерал давно придерживается такой позиции и настаивает на перевооружении страны. Ранее он заявлял, что французская армия должна быть готова к столкновению с Россией якобы через три-четыре года.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал чушью "мантру" политиков стран Европы о возможной войне с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, подчеркивал, что Россия никогда не имела и не имеет намерения нападать на НАТО и ЕС.