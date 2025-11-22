Азаров: антикоррупционное расследование выведет на Зеленского

Бывший украинский премьер-министр не верит в возможность спонтанного протеста в стране

Николай Азаров © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Антикоррупционное расследование на Украине покажет причастность Владимира Зеленского к хищениям, организатором которых был бизнесмен Тимур Миндич, которого называют "кошельком Зеленского". Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"На оперативных записях, проведенных Национальным антикоррупционным бюро [Украины], есть моменты, когда Миндич общается с Зеленским, - сказал Азаров в интервью белорусскому телеканалу ОНТ. Он отметил, что в предъявленном Миндичу обвинении есть два упоминания Зеленского и ссылки на то, что тот, пользуясь дружеским расположением Зеленского, обращался к нему с просьбами.

"Это уже прямой повод для возбуждения уголовного дела против Зеленского, потому что это пособничество в проведении коррупционных действий", - добавил бывший премьер Украины.

Азаров отметил, что пока Зеленский возглавляет киевский режим, он защищен иммунитетом от уголовного преследования.

"Но это вовсе не означает, что не могут вестись расследования. Расследования будут продолжаться, и ясно, что они покажут стопроцентную причастность Зеленского к коррупционной деятельности", - уверен Азаров.

Азаров не верит в возможность спонтанного протеста на Украине против коррупции во власти, так как протестная активность блокируется репрессиями, которые проводит Служба безопасности Украины (СБУ). Однако антикоррупционные протесты на Украине могут начаться, если их организуют политические силы, враждебные Зеленскому, считает он.

Он напомнил, что НАБУ находится под контролем западных стран, в частности, США, поэтому это ведомство проявило интерес к Зеленскому и его окружению по указанию Запада.

"Отношение [президента США Дональда] Трампа совершенно очевидно, он ждет дальнейшего развития событий", - считает Азаров.

10 ноября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Также появилась информация, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак мог фигурировать в материалах следствия и среди участников коррупционной схемы.