Sky: лидеры Европы могут приехать в Вашингтон для обсуждения плана по Украине

Среди них будут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщил телеканал

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Лидеры европейских стран могут приехать на следующей неделе в Вашингтон для обсуждения плана администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

По его информации, несколько европейских лидеров, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, могут приехать в Вашингтон в начале следующей недели, чтобы попытаться убедить Трампа внести правки в его мирный план. При этом телеканал отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер вряд ли приедет в США в преддверии бюджетного послания, которое будет представлено правительством королевства 26 ноября.

Sky News сравнил возможный будущий визит некоторых европейских руководителей с их предыдущей коллективной поездкой в Белый дом после российско-американского саммита на Аляске.