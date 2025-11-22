Reuters: США готовятся начать скрытые операции в Венесуэле

По данным агентства, их проведение может начаться в ближайшие дни

© Ada Willis/ U.S. Navy via Getty Images

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. США готовятся в ближайшие дни перейти к новому этапу давления на Венесуэлу с применением в том числе скрытых операций с целью свержения правительства президента Николаса Мадуро. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, доподлинно не известно, когда именно президент США Дональд Трамп принял решение о начале подобных операций и каков будет их масштаб, но начаться они должны "в ближайшие дни". Как отмечает Reuters, США стремятся таким образом "усилить давление" на власти Венесуэлы.

Скрытые операции, по сведениям источников агентства, станут лишь "первой частью новых мер против" президента Венесуэлы. При этом "среди прочего рассматривается возможность попытки свержения Мадуро".

Газета The Washington Post ранее сообщила, что администрация Трампа рассматривала возможность "поимки и захвата" Мадуро, а также получения контроля над нефтяными месторождениями Венесуэлы. При этом юристы в американской администрации выражали сомнения относительно законности ударов по катерам, якобы используемым для контрабанды наркотиков.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро неоднократно предупреждал, что его страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США. Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море 8 кораблей, 1 атомную подводную лодку, свыше 16 тыс. военнослужащих и с сентября уничтожили в международных водах не менее 20 скоростных лодок, погибли 76 человек, голословно обвиненных в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. 16 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море.