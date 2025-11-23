Келлог: США очень близки к урегулированию конфликта на Украине

Cпецпосланник президента Соединенных Штатов подчеркнул, что Вашингтон продолжает вести работу по предложенному американской администрацией плану

Редакция сайта ТАСС

Cпецпосланник президента США по Украине Кит Келлог © AP Photo/ Czarek Sokolowski

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты находятся очень близко к тому, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

"Мы всегда говорим, что последние 10 м до цели самые сложные. Мы сейчас находимся в двух метрах, мы почти там", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Келлог добавил, что США продолжают вести работу по предложенному американской администрацией плану. "Мирный план из 28 пунктов был предложен, по нему ведется и будет вестись работа всю неделю на День благодарения (отмечается в этом году 27 ноября - прим. ТАСС) для того, чтобы обеспечить конечный результат. Я полагаю, что у нас есть шанс этого достичь", - указал он.

Ранее агентство Reuters выступило с утверждением, что Келлог может покинуть свой пост в начале следующего года. В ходе интервью ведущая не задала вопрос спецпосланнику президента США о его планах о пребывании на своей должности.