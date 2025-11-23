Келлог: выборы на Украине необходимы, чтобы успокоить народ

Проведение голосования входит в условия мирного плана, сообщил спецпосланник президента США

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что проведение выборов на Украине является необходимым процессом, который успокоит украинский народ. Об этом он сообщил, комментируя положения плана по урегулированию конфликта.

"В плане есть пункт, который, я думаю, тоже важен, - о проведении выборов. В нем довольно четко говорится, что Украина должна провести выборы в течение 100 дней. Вероятно, можно уложиться примерно в 90 дней, судя по тому, что говорили люди, с которыми я разговаривал, - сказал Келлог в интервью Fox News. - Я думаю, они должны их провести, это успокоит народ, это также успокоит свободный мир, но это одно из условий плана".