Госдеп заявил, что план США по урегулированию составлен при вкладе РФ и Украины

Заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт также назвал "неприкрытой ложью" заявления о том, что план является "списком желаний" России

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Госдепартамент заявил, что предложенный Вашингтоном план урегулирования украинского кризиса был подготовлен американской администрацией при содействии России и Украины. Соответствующую публикацию разместил в X заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготт.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

Он прокомментировал публикацию журналиста телеканала PBS, который привел слова члена Сената Конгресса США Майка Раундза (республиканец от штата Южная Дакота), по мнению которого план был фактически передан представителям США и якобы является "списком желаний" России.

"Это неприкрытая ложь. Согласно последовательной позиции госсекретаря [Марко] Рубио и всей администрации, этот план был составлен Соединенными Штатами при вкладе как с российской, так и с украинской стороны", - написал представитель Госдепа.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутый Вашингтоном план не является "окончательным предложением" Киеву. При этом в случае отказа Киева принять его Трамп предложил Зеленскому "продолжать биться изо всех сил".