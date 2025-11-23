Эксперт Киселев: Украина все больше затягивает ЕС в "черную коррупционную дыру"

Военный эксперт отметил, что европейские страны "не сегодня, так завтра с Зеленским закончат"

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Украина для Евросоюза превратилась в очень выгодную "черную дыру", где пропадают средства европейских налогоплательщиков, выделяемых на помощь Киеву. Это на руку чиновникам, которые требуют новых денежных средств на продолжение войны, заявил ТАСС военный эксперт, старший преподаватель кафедры мировой экономики Луганского государственного университета имени Владимира Даля Виталий Киселев.

Читайте также

Как по нотам: коррупционный скандал ведет к краху Зеленского и его окружения

"Они (европейские чиновники - прим. ТАСС) почувствовали кровь и пытаются на этом тоже очень серьезно заработать, потому что на учения, на передвижение техники средства не считаются в Евросоюзе. Замысел коррупции и смысл коррупции заключается в ее расширении. И то, что вот Украина как раз как "черная дыра", Евросоюз туда и затягивает. Поэтому этой "черной дырой" очень серьезно воспользуются, потому что прекрасно понимают, что не сегодня, так завтра с Зеленским закончат", - сказал он.

Эксперт считает коррупционный скандал не случайным. "Это планомерная работа, прежде всего для США, потому как они финансируют Европу, а она финансирует киевскую хунту, и куда деньги идут, и в каком количестве - им (США - прим. ТАСС) тоже нужно это понимать. Не зря антикоррупционный комитет, который был создан при американцах, сегодня приобретает иное понимание работы в данном направлении", - подчеркнул Киселев.