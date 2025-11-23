ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Келлог назвал заявления Киева "позерством" на фоне "катастрофических потерь"

Специальный посланник президента США по Украине подчеркнул, что конфликт необходимо прекратить
03:21

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог назвал заявления Владимира Зеленского и представителя Украины в Совете Безопасности ООН "позерством", предупредив, что страна сталкивается с "катастрофическими потерями".

"Я считаю, что это позерство. Я думаю, им нужно это делать для своего народа, но я считаю, что детали программы и плана необходимо проработать, чтобы получить более четкое понимание о том, что уже существует, - сказал Келлог в интервью Fox News. - Я слышал, что Зеленский сказал в пятницу, когда он обратился к нации. Это часть их позерства. Я это понимаю".

Спецпосланник подчеркнул, что конфликт необходимо прекратить. "Им (Украине - прим. ТАСС) предстоит принять несколько трудных решений, понимаете, эту войну необходимо прекратить, потому что они сталкиваются с катастрофическими потерями", - добавил он. 

