Келлог: США не хотят повторения ситуации с Минскими соглашениями

По словам специального посланника президента Соединенных Штатов по Украине, в Вашингтоне не хотят, чтобы "история повторяла себя"

Специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог © Drew Angerer/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Вашингтон, работая над урегулированием конфликта на Украине, стремится не допустить повторения ситуации с Минскими соглашениями. Об этом заявил специальный посланник президента США по Украине Кит Келлог.

"Мы не хотим, чтобы история повторяла себя. Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума, мы не хотим возвращения "Минска-1" или "Минска-2", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Минские соглашения - пакет документов, принятый в 2014-2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол или "Минск-1" был подписан в сентябре 2014 года. 12 февраля 2015 года был согласован комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"). Эти соглашения были полностью саботированы Киевом при поддержке Берлина и Парижа.