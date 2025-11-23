WP: США могут передать Tomahawk Украине в случае мирного урегулирования

Администрация президента Дональда Трампа понимает, что "гарантии безопасности Украине пока недостаточно убедительны" в предложенном Соединенными Штатами плане

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. США рассматривают возможность передачи Украине ракет Tomahawk как гарантии безопасности в случае, если будет достигнуто мирное урегулирование. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Американские чиновники, близкие к переговорам, заявили изданию, что администрация президента Дональда Трампа понимает, что "гарантии безопасности [Украине] пока недостаточно убедительны" в предложенном США плане. В частности, Трамп может повысить максимально допустимую численность армии Украины или вовсе убрать этот пункт. "А чтобы повысить меры сдерживания после войны, чиновники рассматривают возможность поставки Украине ракет Tomahawk, если будет достигнуто мирное соглашение", - пишет газета.

Поставки этих ракет рассматриваются как альтернатива размещению на Украине военных европейских стран, против чего выступает Россия, пояснили собеседники издания. В Вашингтоне считают, что Киев якобы не будет применять эти ракеты против России "превентивно", потому что в таком случае потеряет поддержку США и Европы. Один из собеседников издания подчеркнул, что Вашингтон хочет избежать "коллапса" Украины, чтобы не допустить появления "второй Югославии".

Ранее Киев призывал США поставить Украине ракеты Tomahawk. Как писали американские СМИ, Трамп сначала допускал такую возможность, но позже дал понять Киеву, что США сейчас не будут делать этого, потому что отдают приоритет дипломатии, а такие поставки могли бы подорвать дипломатические усилия. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву ракет Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.