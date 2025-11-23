WP: Умеров считает, что Зеленский может пойти на компромисс в вопросе территорий

По словам американских чиновников, близких к переговорам, секретарь СНБО Украины также заявил, что страна может согласится уменьшить численность своей армии до 600 тыс. человек

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров на встрече с американскими чиновниками во Флориде допустил, что Владимир Зеленский готов уступить часть Донбасса в обмен на мирное соглашение. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам американских чиновников, близких к переговорам, Умеров также заявил, что Украина может согласится уменьшить численность своей армии до 600 тыс. человек. При этом, как пишет WP, этот пункт может быть пересмотрен из-за того, что вызвал сильную критику.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

Как заявил в пятницу президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, план США может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. "Но предметно с нами этот текст не обсуждается, - сказал президент. - И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая: администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против". Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя. При этом, как подчеркнул президент, Россия готова к переговорам, но ее устраивает и то, что динамика на фронтах при отказе Киева от урегулирования ведет к достижению целей СВО военным путем.