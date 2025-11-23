Депутат Рады Гончаренко: НАБУ подготовило обвинение против Умерова

Бывшего министра обороны Украины обвиняют в хищении государственных средств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило обвинение в отношении секретаря Совета национальной безопасности и обороны, бывшего министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в Telegram-канале.

Читайте также

Тревожный четверг. Ждет ли Украину смена власти на фоне коррупционного скандала?

"Его обвиняют в хищении государственных средств. Кроме того, на Рустема Умерова записана часть "общака", которую вывели в страны Персидского залива. Не буду называть "кличку" Умерова на записях. Сами догадаетесь", - написал он в своем Telegram-канале.

По информации украинских СМИ, массовые хищения в сфере энергетики на Украине - лишь часть преступной схемы, и вскоре могут появиться материалы о причастности высших чиновников к коррупции в сфере обороны, в частности, при госзакупках. В связи с расследованием уже назывались имена Умерова, а также главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Координатором преступной схемы следствие назвало бизнесмена и друга Зеленского Тимура Миндича. Он выехал с Украины за несколько часов до обысков. Обвинения по этому делу также были предъявлены бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который входит в ближайшее окружение Зеленского. Также появилась информация, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак мог фигурировать в материалах следствия и среди участников коррупционной схемы имел псевдоним Али-Баба.