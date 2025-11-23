Sky: Европа подготовила встречный план в ответ на предложения США по Украине

По данным телеканала, видение по этому вопросу будет представлено 23 ноября на встрече по урегулированию конфликта на Украине в Женеве

© AP Photo/ Omar Havana

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Европейские лидеры подготовили встречный план в ответ на мирные предложения президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По его информации, видение Европы по этому вопросу будет представлено 23 ноября на встрече по урегулированию конфликта на Украине в Женеве. Деталей европейских предложений телеканал не приводит. При этом комментатор телеканала Аманда Акасс назвала возможную договоренность между Россией и США без участия Европы "сценарием страшного сна, который Европа и Украина пытались избежать с момента прихода Дональда Трампа".

Ранее информагентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ сообщило, что мирный план Вашингтона будет обсуждаться на встрече представителей ведущих стран ЕС с коллегами из США и Украины в Женеве.

В субботу лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов мирного плана Вашингтона и необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники ранее сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами. Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.