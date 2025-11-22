DPA: встреча представителей ЕС, США и Украины по мирному плану пройдет 23 ноября
14:00
обновлено 14:27
БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Мирный план Вашингтона будет обсуждаться на встрече представителей ведущих стран ЕС с коллегами из США и Украины в воскресенье в Женеве. Об этом сообщило информагентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.
Кто конкретно примет участие во встрече в Женеве, пока не уточняется.
Ранее лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с частью пунктов мирного плана США и необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники ранее сообщила, что правительство ФРГ канцлера Фридриха Мерца крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами.