Reuters: в Женеве запланирован день переговоров между делегациями США и Украины

Американский чиновник, на которого ссылается агентство, сообщил, что переговоры представителей стран в преддверии встречи были "позитивными и конструктивными"

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. На встрече в Женеве запланирован целый день переговоров в разных форматах между делегациями США и Украины для обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Он сообщил, что переговоры представителей США и Украины в преддверии встречи были "позитивными и конструктивными". "Мы начинаем с большой энергией", - цитирует Reuters собеседника.

Сами переговоры в Женеве, намеченные на 23 ноября, еще не стартовали в полном формате, однако некоторые координационные встречи уже прошли. Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф уже находятся в городе, добавил представитель США.