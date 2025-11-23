Глава ЕНП: Евросоюз больше не может неограниченно полагаться на США

В этом контексте Манфред Вебер призвал превратить ЕС в "европейскую НАТО"

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 23 ноября. /ТАСС/. Глава Европейской народной партии (ЕНП) и ее фракции в Европарламенте Манфред Вебер (Христианско-социальный союз) считает, что в свете дискуссий о новом американском плане по Украине ЕС больше не может положиться на американцев. Такое мнение он высказал в интервью газете Bild am Sonntag.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

"На США мы больше не можем неограниченно положиться", - заявил Вебер. В этом контексте он призвал превратить ЕС в "европейскую НАТО". Кроме того, лидер ЕНП подверг критике некоторые пункты плана США, в частности, касающиеся отказа Киева от некоторых территорий в обмен на гарантии безопасности.

План США

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутый Вашингтоном план не является "окончательным предложением" Киеву. При этом в случае отказа Киева принять его Трамп предложил Зеленскому "продолжать биться изо всех сил".

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, вступление Украины в НАТО будет исключено, а русский язык должен стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России, а также передачу €100 млрд из замороженных в Европе активов РФ в фонд восстановления Украины, 50% прибыли из которого пойдет США.