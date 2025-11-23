Bloomberg: Киев считает, что для обсуждения обмена территориями нужно перемирие

По данным агентства, европейские страны требуют, чтобы активы оставались замороженными, "пока Москва не согласится выплатить компенсации за ущерб"

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Контрпредложение Украины и ее европейских союзников предполагает, что обсуждение с РФ "территориальных обменов" возможно только после перемирия. США должны предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные статье о коллективной обороне Североатлантического договора, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложение будет представлено представителям США 23 ноября в Женеве. Оно предусматривает отказ от уступок территорий, которые еще не контролирует Россия. Кроме того, оговаривается, что российские активы останутся замороженными и будут использоваться для восстановления Украины и "компенсации Киеву". Европейские страны требуют, чтобы активы оставались замороженными, "пока Москва не согласится выплатить компенсации за ущерб", пишет агентство.

США предлагается "компенсация" за надежные гарантии безопасности, но не уточняется, как это будет сделано. "Другие санкции могут быть сняты поэтапно, и Россия постепенно будет возвращена в глобальную экономику, если она будет придерживаться сделки", - пишет агентство.