ЕК требует не допустить территориальных уступок и сокращения численности ВСУ

Границы не могут быть изменены силой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала не допустить сокращения численности ВСУ, изменения границ Украины, а также сохранить за Еврокомиссией право распоряжаться фондами на восстановление Украины. Об этом говорится в распространенном пресс-службой фон дер Ляйен заявлении к переговорам в Женеве по плану США.

"Во-первых, границы не могут быть изменены силой, - заявила она. - Во-вторых, не может быть ограничений на вооруженные силы".

В-третьих, якобы "центральная роль" ЕС в "обеспечении мира на Украине должна быть отражена" в документе так же, как и его роль в восстановлении страны. Согласно ранее озвученному плану ЕК, якобы ради "восстановления Украины" она намерена экспроприировать активы РФ.

Глава Еврокомиссии также прибегла к аргументу, который она уже активно использовала в августе в ходе встреч европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, когда они торпедировали итоги саммита Россия - США в Анкоридже. Фон дер Ляйен заявила, что любое соглашение должно включать "возвращение всех детей", якобы похищенных Россией. Фейк о похищении неоднократно опровергался российской стороной.

Ранее европейский дипломатический источник сообщил ТАСС, что главными требованиями Брюсселя является отказ от любых ограничений в отношении ВСУ, а также отказ от передачи США контроля над фондами по восстановлению Украины с использование €100 млрд из замороженных в Европе активов РФ. Дипломат пояснил, что эти положения разрушают европейскую стратегию превращения Украины в "стального дикобраза" - плацдарм для противостояния с Россией, а также подрывают всю программу милитаризации ЕС.