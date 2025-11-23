Лула да Силва заявил, что Мерцу не хватает политического опыта

На полях саммита группы двадцати в ЮАР президент Бразилии и канцлер ФРГ провели двустороннюю встречу

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца о радости возвращения в Германию с саммита по климату в Бразилии служат примером нехватки политического опыта. Такую оценку словам немецкого политика дал лидер южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва.

Мерц по возвращении из бразильского Белена ранее в ноябре отметил, что вся его делегация была рада вернуться из Бразилии. Лула да Силва в ответ посчитал, что глава немецкого кабмина не оценил по достоинству богатство бразильской культуры, в частности - региональной кухни штата Пара. "Я считаю, что это проблема политического опыта. В следующий раз, когда он приедет в Бразилию, думаю, что он ее полюбит", - отметил президент в ходе пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати в ЮАР.

На полях саммита президент Бразилии и канцлер ФРГ провели двустороннюю встречу. Как сообщали источники агентства DPA, Мерцу удалось помириться с главой бразильской администрации.

Канцлер ФРГ после короткого визита на климатический саммит ООН негативно высказался о Белене. Как сообщал телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники, руководство Бразилии сочло высказывания Мерца грубыми и высокомерными.