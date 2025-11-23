Мерц усомнился в достижении согласия по плану США до 27 ноября

Канцлер ФРГ назвал себя пессимистом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц сомневается, что удастся достигнуть согласия по мирному плану США по Украине до 27 ноября.

"Я не хочу сказать, что я пессимистичен, но в настоящий момент я не уверен в том, что в течение ближайших дней дело дойдет до решения, которого желает президент [США Дональд] Трамп", - заявил он на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Йоханнесбурге. "От этого [достижения решения к 27 ноября] мы еще очень далеки, что не означает, что это полностью исключено", - добавил канцлер. Он отметил "существующие в настоящее время разногласия" между участниками переговоров.

Ранее Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложенный Вашингтоном план урегулирования кризиса к 27 ноября. По его мнению, этот день - "подходящее время".

План США

В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинутый Вашингтоном план не является "окончательным предложением" Киеву. При этом в случае отказа Киева принять его Трамп предложил Зеленскому "продолжать биться изо всех сил".

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, вступление Украины в НАТО будет исключено, а русский язык должен стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России, а также передачу 100 млрд евро из замороженных в Европе активов РФ в фонд восстановления Украины, 50% прибыли из которого пойдет США.