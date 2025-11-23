Трамп: Украина не выразила никакой благодарности за усилия США

Американский лидер также вновь обвинил 46-го президента США Джо Байдена в начале конфликта

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. США продолжают продавать оружие НАТО для последующего распространения на Украине, хотя Киев не выразил никакой благодарности за их усилия. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

"Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает закупать нефть у России, США же продолжают продавать НАТО оружие на огромные суммы для дальнейшего распространения на Украине", - написал он в Truth Social.

Он также вновь обвинил 46-го президента США Джо Байдена в начале конфликта. "Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы <...>, не было бы войны между Украиной и Россией, об этом даже не упоминалось во время моего первого президентского срока", - подчеркнул Трамп.

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Владимиру Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. "Но предметно с нами этот текст не обсуждается, - продолжил президент. - И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая - администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против".