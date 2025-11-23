Трамп: США продолжают продавать "огромные" партии оружия НАТО для Украины

Киев не выразил никакой благодарности за усилия Вашингтона по урегулированию, отметил американский лидер

Редакция сайта ТАСС

© Sean Gallup/ Getty Images

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат продавать оружие НАТО "огромными" партиями для последующего распространения на Украине. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп.

"США же продолжают продавать НАТО оружие на огромные суммы для дальнейшего распространения на Украине", - написал он в социальной сети Truth Social, отметив, что Киев "не выразил никакой благодарности" за усилия по урегулированию.