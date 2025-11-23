Стубб и Мелони обсудили с Трампом по телефону мирный план США по Украине

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Италии Джорджа Мелони провели с президентом США телефонный разговор и обсудили американский мирный план по Украине. Об этом заявил финский лидер в интервью телеканалу Bloomberg TV.

"Этот звонок был достаточно спонтанным. Я уверен, что мы будем на связи", - сказал он. Стубб добавил, что будущие мирные переговоры "требуют терпения", и подчеркнул, что европейские лидеры не знали о планах Трампа до того, как они были озвучены.

Президент Финляндии отметил, что именно Трамп "решает, какими будут параметры документа". Он также сказал, что "ничего не произойдет без одобрения Трампа".

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.