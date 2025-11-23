Al Jazeera: в "Хезболлах" подтвердили покушение на одного из своих командиров
БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. Представитель шиитского движения "Хезболлах" подтвердил телеканалу Al Jazeera факт покушения на одного из командиров своего вооруженного крыла.
"Высокопоставленный военный руководитель ["Хезболлах"] стал мишенью израильского авиаудара по южному пригороду Бейрута", - сообщил он.
Как передал ранее телеканал Al Hadath, в результате атаки израильского беспилотника на один из жилых домов в квартале Харет-Хорейк погиб начальник штаба вооруженных отрядов движения Хайсам Али Табтабауи.
Патрули ливанской армии блокировали район, по которому был нанесен удар. На месте продолжают работать спасатели из службы гражданской обороны.
В сводке Минздрава республики указывается, что в городские больницы после израильского авиаудара доставлены с ранениями свыше 20 мирных граждан.