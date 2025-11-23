Глава МО Израиля заявил о приверженности политике давления в Ливане

Любому, кто поднимет руку на Израиль, будет отрублена рука, подчеркнул Исраэль Кац

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 ноября. /ТАСС/. Израиль будет действовать решительно для предотвращения угроз и полон решимости продолжить политику максимального давления в Ливане и на других фронтах. С таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я полны решимости продолжать политику максимального давления в Ливане и на остальных фронтах. Мы продолжим действовать решительно, чтобы предотвратить любую угрозу жителям севера [Израиля] и Государству Израиль", - написал Кац в X после нанесения израильской армией точечного удара в районе Бейрута. "Любому, кто поднимет руку на Израиль, будет отрублена рука", - добавил он, отметив, что израильское руководство "не допустит возвращения к реальности, существовавшей до 7 октября [2023 года]", когда на еврейское государство напали боевики ХАМАС из сектора Газа.

Ранее канцелярия Нетаньяху сообщила, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар в районе Бейрута с целью ликвидации начальника штаба шиитского движения "Хезболлах", который, по ее данным, "руководил укреплением и вооружением этой террористической организации". В канцелярии отметили, что "Нетаньяху отдал приказ о проведении атаки по рекомендации министра обороны и начальника Генштаба ЦАХАЛ [Эяля Замира]". В ведомстве премьера указали, что "Израиль полон решимости действовать для достижения своих целей в любом месте и в любое время".

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские военные нанесли точечный удар в районе Бейрута для ликвидации одного из ключевых радикалов "Хезболлах". По данным портала Ynet, целью удара был Абу Али Табтабауи, который считается вторым по старшинству в военной структуре шиитского движения.