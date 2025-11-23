Лидер Компартии Франции призвал не провоцировать РФ и согласовать мир на Украине

Фабьен Руссель подчеркнул, что на протяжении трех лет из разных источников - будь то СМИ или соцсети - звучат "воинственные заявления против Москвы", которые "подпитывают опасную эскалацию"

ПАРИЖ, 23 ноября. /ТАСС/. Франции следует не провоцировать Россию воинственными заявлениями, а договариваться вместе с ней об условиях справедливого мира на Украине. Об этом заявил национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) Фабьен Руссель на партийном митинге за мир и социальную справедливость в Марселе.

"Мы не хотим третьей мировой войны и никогда не позволим Франции принять участие в этой военной эскалации. Мы никогда не проголосуем за военные кредиты и не дадим руководителям страны полные полномочия отправлять наших детей на смерть в чужих войнах", - заявил он, выступая перед сторонниками.

Лидер французских коммунистов подчеркнул, что на протяжении трех лет из разных источников - будь то СМИ или соцсети - звучат "воинственные заявления против Москвы", которые "подпитывают опасную эскалацию". При этом, по его словам, авторы таких заявлений не пытаются разбираться в глубинных причинах конфликта, но призывают европейцев пойти на различные жертвы, включая рост цен не электричество и ресурсы. "Они навязывают <...> политику жесткой экономии, чтобы удвоить бюджет вооруженных сил в ущерб школам и больницам! Мы говорим нет этой военной экономике, которая угнетает народы и республику", - заявил Руссель.

На этом фоне он призвал руководство Франции вместо разжигания конфликта возглавить международную коалицию стран, которые бы работали над тем, чтобы "договориться с Украиной и Россией о справедливом и прочном мире в Европе". "Мы должны поставить на повестку дня вопрос о прекращении огня и окончании войны с гарантиями безопасности для всех", - заключил он".

Мирный план США

Американская делегация во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом 20 ноября на встрече в Киеве передала Владимиру Зеленскому новый план Вашингтона по урегулированию конфликта. Как отмечала газета Financial Times, мирный план, состоящий из 28 пунктов и одобренный Трампом, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева. В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план Трампа до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.

Как заявил ранее президент России Владимир Путин на заседании с Совбезом РФ, мирный план США из 28 пунктов может быть положен в основу мирного урегулирования на Украине. "Но предметно с нами этот текст не обсуждается, - продолжил президент. - И могу предположить, почему. Причина, полагаю, та же самая - администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны. Украина против".

В субботу лидеры стран ЕС заявили о несогласии с рядом пунктов мирного плана Вашингтона и необходимости его доработки. По сообщениям западных СМИ, в странах ЕС не согласны с несколькими ключевыми пунктами, которые касаются, в частности, принадлежности территорий, сокращения украинских вооруженных сил и замороженных российских активов. В воскресенье в Женеве начались консультации по этим вопросам между представителями США, Западной Европы и Украины.