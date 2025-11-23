Reuters: ЕС предложил ограничить численность ВСУ 800 тыс. человек

Страны Евросоюза в своем плане по Украине также считают необходимым предоставить Киеву "военные гарантии США на уровне пятой статьи НАТО"

БРЮССЕЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Страны ЕС предлагают в своем "плане по Украине" ограничить численность ВСУ 800 тыс. человек "в мирное время", сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.

При этом страны ЕС настаивают на "размещении истребителей НАТО в Польше", а также предоставлении Киеву "военных гарантий США на уровне пятой статьи НАТО".

Кроме того, Брюссель требует оставить российские активы в своем ведении, чтобы он мог их экспроприировать и из этих средств якобы "компенсировать потери Украины".

Ранее источник ТАСС сообщал, что для ЕС главные задачи - это сохранить контроль над активами РФ и не допустить демилитаризации Украины, поскольку это подорвет курс на милитаризацию ЕС.