Reuters: ЕС предложил ограничить численность ВСУ 800 тыс. человек
Редакция сайта ТАСС
16:02
БРЮССЕЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Страны ЕС предлагают в своем "плане по Украине" ограничить численность ВСУ 800 тыс. человек "в мирное время", сообщило агентство Reuters со ссылкой на документ.
При этом страны ЕС настаивают на "размещении истребителей НАТО в Польше", а также предоставлении Киеву "военных гарантий США на уровне пятой статьи НАТО".
Кроме того, Брюссель требует оставить российские активы в своем ведении, чтобы он мог их экспроприировать и из этих средств якобы "компенсировать потери Украины".
Ранее источник ТАСС сообщал, что для ЕС главные задачи - это сохранить контроль над активами РФ и не допустить демилитаризации Украины, поскольку это подорвет курс на милитаризацию ЕС.