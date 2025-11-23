Бессент: ЕС провалился в своей санкционной политике в отношении РФ

В октябре Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Санкционные меры Европейского союза (ЕС) в отношении России оказались провальными, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

"Европейцы мне говорят: "мы разрабатываем 19-й пакет санкций". По моему мнению, если вы делаете что-либо в 19-й раз, то вы провалились", - сказал он.

В октябре Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В него входит запрет на банковские транзакции с рядом российских банков, на экспорт в Россию десятков категорий европейских товаров, на закупки СПГ и на оказание туристических услуг европейским гражданам, желающим посетить РФ, а также ограничения на перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза. Санкции введены против 117 иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть по рыночным ценам, несмотря на попытки ЕС и Группы семи установить "потолки цен". В черный список ЕС внесены еще свыше 60 физических лиц и предприятий из России и дружественных ей государств.