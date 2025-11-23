Reuters: проект мирного плана США обеспечивает РФ дипломатическое преимущество

Агентство считает, что проект плана включает в себя многие ключевые требования России и предлагает Украине лишь расплывчатые заверения в "надежных гарантиях безопасности"

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Проект мирного плана США по Украине вновь обеспечивает России дипломатическое преимущество в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Такое мнение высказывается в материале агентства Reuters.

Читайте также

Мирный план из Вашингтона. Как РФ, ЕС и Украина отреагировали на инициативу США

"Похоже, что проект мирного плана возвращает дипломатическое преимущество Москве", - пишет агентство. Так, проект плана включает в себя "многие ключевые требования России и предлагает Украине лишь расплывчатые заверения в "надежных гарантиях безопасности".

По мнению авторов статьи, план был представлен "в критический момент" для киевский властей. В частности, Россия "добивается успехов на ряде участков фронта" в то время, как Владимир Зеленский оказался под давлением на фоне "крупного коррупционного скандала, в который оказались вовлечены несколько его министров и близких соратников".

Ранее Reuters сообщало о начале в Женеве переговоров между делегациями США и Украины. По информации неназванного американского чиновника, в ходе них представители Вашингтона и Киева намерены согласовать последние детали американского проекта плана по мирному урегулированию конфликта на Украине.

22 ноября лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов мирного плана Вашингтона и необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники ранее сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами. Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.