Президент Ливана призвал международное сообщество остановить агрессию Израиля

Джозеф Аун указал, что израильские власти игнорируют призывы прекратить атаки на республику

БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. Международное сообщество должно решительно вмешаться и остановить израильские агрессивные акции против Ливана, которые ведут к росту напряженности в регионе. Об этом заявил президент республики Джозеф Аун, осудивший атаку ВВС Израиля на южную окраину Бейрута.

"Израиль игнорирует призывы прекратить нападения на Ливан и продолжает военную эскалацию", - подчеркнул Аун, слова которого приводит в X президентская пресс-служба.

Глава государства напомнил, что ливанское правительство на протяжении года после соглашения о перемирии выдвигало одну за другой инициативу, направленные на стабилизацию обстановки и урегулирование конфликта. "Однако Израиль оставил без ответа наши предложения и остался привержен своему агрессивному курсу", - утверждал Аун.

Ранее источник в ливанских силовых структурах подтвердил новостному порталу Elnashra, что израильские ВВС ликвидировали начальника штаба вооруженных отрядов шиитского движения "Хезболлах" Хайсама Али Табтабауи. Он сообщил, что по зданию в квартале Харет-Хорейк, где находился этот военный руководитель, было выпущено шесть ракет.

По данным Минздрава республики, в результате израильской атаки погибли 5 человек и еще 28 получили ранения.