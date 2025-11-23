Quds Press: число погибших при атаке Израиля по Бейруту выросло до пяти человек

Ранения получили 25 человек

БЕЙРУТ, 23 ноября. /ТАСС/. В результате атаки израильского беспилотника на один из жилых домов в квартале Харет-Хорейк на юге Бейрута по меньшей мере 5 человек погибли и 25 получили ранения .

Об этом сообщили агентству Quds Press медицинские источники. Они отметили, что удар был нанесен по густонаселенному району южной окраины, поэтому число жертв и пострадавших может возрасти. Ранее приводились сведения о 2 погибших и 20 раненых.

Как передал телеканал Al Hadath, в результате атаки израильского беспилотника был убит начальник штаба вооруженных отрядов движения Хайсам Али Табтабауи.

Патрули ливанской армии блокировали район, по которому был нанесен удар. На месте продолжают работать спасатели из службы гражданской обороны.