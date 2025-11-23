Мелони: Европа не работает над контрпредложением к плану США по Украине

Премьер-министр Италии отметила, что многие пункты американской инициативы "заслуживают внимания и вызывают согласие"

Редакция сайта ТАСС

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что европейские лидеры не работают над контрпредложением по украинскому урегулированию. На пресс-подходе по завершению саммита Группы двадцати в Йоханнесбурге она отметила "позитивные пункты" предложенного США плана.

"Я бы не сказала, что надо говорить о контрпредложении [ЕС]. Многие пункты заслуживают внимания и вызывают согласие", - подчеркнула она. В частности, по ее словам, это касается гарантий безопасности по модели 5 статьи Устава НАТО. Мелони указала, что президент США Дональд Трамп готов обсуждать "поправки" к плану. ЕС, по ее словам, настаивает на прекращении огня и должен выйти с серьезными предложениями, чтобы достичь установления мира. Премьер Италии считает, что все "делают вклад и стремятся к миру", Россия должна "дать сигнал", и поэтому надо продолжать оказывать давление на Москву.

Итальянский премьер объявила, что после женевских переговоров с участием "европейских шерп", которые проходят 23 ноября, состоится ряд дискуссий на разных уровнях, включая встречу в рамках "коалиции желающих". Мелони рассчитывает обсудить итоги женевского раунда с лидерами в формате телефонного разговора.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что Европа подготовила встречный план в ответ на мирные предложения США по Украине и представит его на встрече в Женеве. Деталей европейских предложений телеканал не привел.